·Происшествия

Самолет, следовавший из Омска в Москву, попал в серьезное ЧП

У борта начало заканчиваться топливо.

Новое ЧП с самолетом случилось в небе над Омском в четверг, 23 октября. Уточняется, что рейс SVR388 следовал из Омска в Москву. Однако на подлете к столице у борта начало заканчиваться топливо. Поэтому экипаж запросил сократить маршрут в аэропорт Домодедово.  

– Экипаж ВС, следуя по маршруту, на эшелоне полета Ф360, доложил о малом остатке топлива и запросил максимальное спрямление на аэродром назначения Москва (Домодедово). Сигнал срочности, бедствия не объявлял, – сообщает телеграм-канал  «Авиаинцидент»

Все закончилось благополучно, и борт благополучно приземлился в аэропорту назначения.

omskinform.ru

