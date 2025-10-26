Омский организатор концертов оказался в центре судебного скандала из-за песен группы «Мираж»

Поводом для подачи иска к омскому предпринимателю стал концерт бывшей солистки коллектива Маргариты Суханкиной в Рязани.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в Омске оставил без удовлетворения жалобу на решение областного арбитража от 12 августа 2025 года по иску композитора и создателя группы Андрея Литягина к организаторам концертов группы «Мираж».

Как явствует из материалов, ООО «Мираж-Медиа», обладающее исключительными авторскими правами на хиты коллектива, ранее обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением о взыскании с индивидуального предпринимателя из Омска Кирилла Пуртова 2,6 млн рублей компенсации. Использовать песни компания может по лицензионному договору с Андреем Литягиным. По сути, с бизнесменом судился создатель группы.

Как уточняет «СуперОмск», под табу попали 13 песен группы «Мираж», включая такие хиты, как «Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Новый герой».

Однако нетленки исполнялись на концерте бывшей солисткой группы Маргаритой Суханкиной 17 февраля прошлого года в Рязани. Организовывал выступление как раз омский предприниматель Пуртов.

– Публичное исполнение произведений зафиксировано на видеозаписях. Для правомерного использования произведений путем публичного исполнения лицо, организовавшее данное публичное исполнение, должно заключить лицензионный договор с автором/исключительным лицензиатом либо с РАО, – говорится в материалах суда.

Истец пытался взыскать компенсацию в досудебном порядке, но так и не дождался сознательности. Более того, представители Суханкиной, по некоторым данным, пытались откупиться от создателя «Миража». Так, создатель коллектива узнал, что создан целый продюсерский центр, который и возит бывшую солистку по городам и весям. Литягин считает, что ему должны миллионы. Потому и обратился в суд.

В итоге первоначальным решением суд постановил взыскать с предпринимателя Кирилла Пуртова в пользу общества с ограниченной ответственностью «Мираж-Медиа» 1, 300 млн. руб. компенсации за нарушение исключительных прав.

Не согласившись с принятым судебным актом, омский бизнесмен, ООО «Продюсерский центр Мираж-Мьюзик», ИП Соколов В. П. обратились с апелляционными жалобами в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Однако апелляционная жалоба 23 октября 2025 года оставлена без удовлетворения, а решение Арбитражного суда Омской области от 12 августа 2025 года – без изменения.