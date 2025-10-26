В Омске восстановили раритетные «Жигули» прославленного чемпиона

Георгий Заплатин работал спасателем и был известным на всю страну рекордсменом по пожарно-прикладному спорту.

МЧС по Омской области

в Омске к 88-летию пожарно-спасательного спорта восстановили «Жигули», принадлежавшие мастеру спорта международного класса по пожарно-прикладному спорту Георгию Заплатину. Три года назад чемпион и рекордсмен СССР ушел из жизни. И спасатели таким образом решили увековечить его память.

Машину, простоявшую во дворе несколько лет, не списали, а силами энтузиастов из пятой пожарно-спасательной части реконструировали практически до классического образца.

– Состояние машины мы оценивали как удовлетворительное, «на троечку», рассказал заместитель начальника 2-го пожарно-спасательного отряда Виталий Тюфягин. – Местами появилась ржавчина, которую мы счищали, полировали, красили, отремонтировали карбюратор. Восстановил кузов, отреставрировал салон и еще много чего сделал водитель восьмой части Роман Худорожко.

По словам руководителя, отреставрированные «Жигули» для своих лет достаточно быстрые, но пока заняли почетное место в гараже части, получив неофициальное прозвище «Легенда 517». В салоне оставили старенькую фуражку и дыхательный аппарат Георгия Заплатина.

С 1980 по 1997 год прославленный спортсмен служил в Управлении пожарной охраны Омской области оперативным дежурным штаба пожаротушения, а завершил службу в звании подполковника.

– В память о легенде «Жигули» Георгия Заплатина и дальше будут оставаться в строю, напоминая о его подвигах и заслугах. Этот автомобиль стал живым памятником человеку, чей вклад в пожарно-прикладной спорт невозможно переоценить.

Рассматривается идея установить автомобиль на манеже, где начиналась история пожарно-прикладного спорта Омской области.