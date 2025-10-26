Омск-Информ
·Происшествия

В Омске в ДТП с «паровозиком» из легковушек пострадали две девочки

Водитель одной из машин также оказалась в больнице.

Вчера в 17:30 стало известно об аварии с пострадавшими на улице Кирова в Октябрьском округе Омска.

По предварительным данным, 49-летний водитель «Датсуна» устроил массовое ДТП. Он столкнулся с «Хондой» под управлением 35-летнего водителя.

После этого «Хонду» отбросило на «Фольксваген» под управлением 44-летней женщины. В результате образовался «паровозик» из искореженных машин.

В результате автоаварии водитель автомобиля «Фольксваген», а также пассажиры автомобиля «Хонда», 9-летняя и 5-летняя девочки, оказались в больнице. Проводится проверка, которая позволит прояснить детали и причины аварии.

