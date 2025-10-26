Омск-Информ
·Культура/Афиша

Омичам помогут стать уличными музыкантами в популярном парке

Здесь появились интерактивные музыкальные скульптуры. Тонгдрам и металлофон звучат в тональности фа-мажор.

В Советском парке открылась арт-локация. Напротив памятника Ермаку оборудовали интерактивные музыкальные скульптуры, тонгдрам «ВсеЗвук» и металлофон «Парусник», звучащие в тональности фа-мажор.

Уточняется, что проект реализовали Союз художников с объединением «Музыкальные парки: Все звуки» на «президентский» грант. Предполагается, что жители Нефтяников и другие гости парка разнообразят таким образом свой культурный досуг, разовьют музыкальный вкус и приобщатся к творчеству.

Попробовать себя в качестве уличных музыкантов может любой желающий.

пресс-служба мэрии Омска

