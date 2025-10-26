Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

На омской трассе насмерть разбился водитель

Сельчанин съехал в кювет на «Ладе Гранте»

Вчера, 24 октября, в 18 часов стало известно о дорожно-транспортном происшествии в Павлоградском районе Омской области.

Предварительно установлено, что 45-летний водитель «Лады Гранты» съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Машина превратилась в груду искореженного металла и восстановлению не подлежит. Проводится проверка.

·Происшествия

На омской трассе насмерть разбился водитель

Сельчанин съехал в кювет на «Ладе Гранте»

ГИБДД по Омской области
Вчера, 24 октября, в 18 часов стало известно о дорожно-транспортном происшествии в Павлоградском районе Омской области.

Предварительно установлено, что 45-летний водитель «Лады Гранты» съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Машина превратилась в груду искореженного металла и восстановлению не подлежит. Проводится проверка.