Авербух в Омске получил неожиданное предложение

Прославленный спортсмен выступил с мотивирующей речью перед будущими работниками транспортной инфраструктуры.

Матвей Конышев

Вчера, 25 октября, в Омске на всероссийском фестивале студенческих отрядов транспортного строительства «Транспорт будущего» лектор общества «Знание», серебряный призер Олимпийских игр и продюсер ледовых шоу Илья Авербух поделился, как шел к спортивному успеху. Он призвал молодых людей не отступать и не сдаваться.

– Не бойтесь начать действовать. Стройте смелые планы и уверенно воплощайте их в жизнь. Не упустите время, выигрывайте здесь и сейчас, – сказал Авербух. – Даже если вы сразу не стали лучшим в чем-то, то это не проигрыш, а тренировка сил, эмоций и способностей. Не копите силы, и тогда история ваших побед будет с вами.

Во время общения инженер студенческих отрядов Омской области Эльвира Ручкина пригласила прославленного спортсмена провести один день из трудового лета Российских студенческих отрядов. Авербух согласился на неожиданное предложение.

Фестиваль «Транспорт будущего» проходит в Омске с 24 по 26 октября и объединил более 150 участников и лучшие отряды транспортной отрасли из 20 регионов России.