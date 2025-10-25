Омск-Информ
·Происшествия

Ехали в одной машине: в ДТП на окраине Омска пострадали сразу 4 мальчика

Детям понадобилась медицинская помощь.

Сегодня, 25 октября, около 14:40 часов на окраине Кировского округа случилось массовое ДТП, в котором пострадали дети. Как сообщили в Госавтоинспекции, в районе дома № 3/2 по улице 1-й Казахстанской столкнулись три легковых автомобиля.

– В результате ДТП медицинская помощь понадобилась четырем мальчикам, ехавшим в автомобиле «Черри», двое из них 2011 г. р., остальные – 2017 и 2018 гг. р., – уточнили в полиции.

По факту массовой аварии сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства инцидента.

