МВД заявило о тотальном снижении уличной преступности в РФ

Значительно сократилось количество разбоев, грабежей, краж и других преступлений.

omskinform.ru МВД России сообщило о значительном снижении уличной преступности в стране. По данным ведомства, с января по сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество уличных разбоев и грабежей снизилось почти на треть.

– Число уличных разбоев сократилось на 24,8 %, грабежей – на 31,5 %, краж – на 20,7 %, – говорится в сообщении МВД РФ. – Безопаснее по сравнению с годом ранее стало на улицах, площадях, в парках и скверах – здесь зарегистрировано на 14,2 % меньше преступлений.

Кроме того, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 21,1 %, а преступлений, совершенных ранее судимыми гражданами, стало меньше на 15 %.

В Омской области большая часть преступлений приходится на кражи и мошенничества.