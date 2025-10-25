Малышева посоветовала не выходить из дома без презерватива

По словам телеведущей, мужчины «должны быть вооружены» перед инфекциями, передающимися половым путем.

Первый канал Врач и популярная телеведущая Елена Малышева запретила российским мужчинам выходить из дома без презерватива. Во время очередного эфира программы «Жить здорово!» на Первом канале она спросила у одного из участников, есть ли у него с собой презерватив, на что мужчина ответил отрицательно.

– Так нельзя выходить из дома. Особенно когда черти вас понесли на дискотеку, вы должны быть вооружены, – заявила Малышева.

Она напомнила россиянам, что от инфекций, передающихся половым путем, лучше всего защищает барьерная контрацепция, то есть презерватив.