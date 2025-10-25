Дело убитой в Омске школьницы забрали в Москву

Дальнейшим расследованием будет заниматься центральный аппарат СКР.

СУ СК России по Омской области Уголовное дело об убийстве в Омске 15-летней школьницы из Москвы, прошедшее в июле прошлого года, передали в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщают «Вести-Омск». Заниматься им будут московские следователи.

Напомним, что девочка, приезжавшая в Омск к родственникам вместе с родителями, днем 22 июля 2024 года вышла из отеля «Ника» у парка Победы, где жила семья, и ушла в неизвестном направлении. На протяжении нескольких дней подростка искали сотни волонтеров и представителей силовых структур. Тело пропавшей было обнаружено днем 25 июля на лодочной станции в районе улицы 3-й Островской, что в нескольких километрах вниз по Иртышу от места пропажи. В ноябре Следственный комитет заявил о задержании жителя Омска, подозреваемого в убийстве школьницы. Им оказался ранее судимый за изнасилования мужчина, проживавший неподалеку от парка Победы. Все это время задержанный находится в СИЗО, вину в совершении убийства ребенка он не признал.

Также стало известно, что у следствия имеются альтернативная версия случившегося и еще один предполагаемый подозреваемый. В интересах расследования детали не приводятся.