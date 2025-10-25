Омск-Информ
·Общество

Россияне сами накопили на пенсию невероятную сумму

В негосударственных пенсионных фондах и на счетах управляющих компаний лежат триллионы рублей.

Самостоятельные пенсионные накопления россиян превышают 3 трлн рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Социального фонда. Все такие накопления имеют 72,1 млн человек.

По состоянию на 1 июля текущего года накопления в государственной управляющей компании ВЭБ.РФ формировали 36 278 879 человек. Их размер достиг более 844,1 млрд рублей. Еще около 13 млрд рублей лежат в частных управляющих компаниях, в которых накопления держат 184 279 россиян.

Самая большая сумма денег – почти 2,2 трлн рублей – сосредоточена в негосударственных пенсионных фондах. Им свои накопления доверили 35 709 158 человек.

