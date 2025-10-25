В Омске у вдовы героя СВО отобрали более 9 млн

Преступники вошли в доверие женщины под предлогом получения государственных наград мужа.

omskinform.ru В Омске жертвой дистанционных мошенников стала супруга погибшего участника специальной военной операции. Женщина лишилась более 9,2 млн рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Живущей в одном из районов области вдове героя СВО позвонил якобы представитель Минобороны РФ и под предлогом получения государственных наград мужа попросил сообщить личные данные и код для доступа в «Госуслуги». Дальше с ней связался «липовый» сотрудник ФСБ, который убедительно рассказал, что мошенники пытаются украсть деньги женщины, а для их сохранения нужно перевести средства на «безопасный счет».

– Поверив собеседнику, женщина перевела на продиктованный незнакомцем банковский счет более 9,2 млн рублей, – сообщили в прокуратуре. – По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в целях установления лиц, совершивших преступление.

Отметим, что в текущем году на территории Омской области произошло 4 218 хищений с использованием IT-технологий. Это на тысячу меньше, чем год назад, однако ущерб от действий мошенников почти такой же – более 1,38 млрд рублей. В 2024-м было на 70 миллионов больше.