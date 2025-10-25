Под Омском готовятся сдать две крупные базы отдыха

Губернатор рассказал, когда откроется долгожданный центр экстремальных видов спорта «Вокруг неба».

пресс-служба правительства Омской области Центр экстремальных видов спорта «Вокруг неба» откроется в 2027 году, а новая база отдыха Villa Resort готовится к скорому запуску, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Выступая на заседании Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», которое накануне проходило в Омске, он отметил, что в регионе улучшается туристская инфраструктура. В последние годы в Омске открылись новые современные отели, развивается загородный отдых, появляются комплексные объекты досуга.

– В регионе действуют 136 классифицированных объектов размещения, открываются новые отели: «Космос Омск», «Отель 50/60», «Ачаирские термы» и готовящийся к скорому запуску Villa Resort. В 2027 году гостей примет проект «Вокруг неба» – центр экстремальных видов спорта, – сообщил Хоценко.

пресс-служба правительства Омской области

Рекреационный 4-звездочный отель Villa Resort строится в селе Розовка Омского района, размер инвестиций в проект составляет 2 млрд рублей. Он будет иметь форму шайбы и расположится на территории 10 гектаров на берегу Иртыша. Гостиничный комплекс на 33 номера предполагает наличие бара и огромного ресторана на 350 посадочных мест, а в коттеджной зоне на 24 номера появится зона барбекю. Кроме того, проектом предусмотрены уличный подогреваемый бассейн на берегу реки, спа-комплекс, бани и кафе с летней террасой. Также предполагаются детские и спортивные площадки. Общая вместимость комплекса составит 500–600 человек. Внешне гостиница напоминает отели на турецких курортах.

Центр экстремальных видов спорта и активного отдыха «Вокруг неба» появится в Новотроицком сельском поселении. Инвестором выступает компания «Омск Сайдинг Инвест», уже построившая частный парк аттракционов на «Зеленом острове». Она намерена вложить в проект 600 млн рублей. Центр сможет одновременно разместить более 250 человек. На территории площадью порядка 70 га планируется организовать 5 функциональных зон. База отдыха на территории центра «Вокруг неба» будет выполнена в форме самолета.