В Омске за полмиллиарда продают стильный торговый комплекс

Он заполнен арендаторами под завязку.

2ГИС

В Омске выставили на продажу торговый комплекс. Объект расположен на улице Красный Путь, 141 к. 1, в Советском округе, возле остановки «Старозагородная роща». Объявление появилось на сайте «Авито».

Четырехэтажное здание имеет площадь 2912,5 кв. м. Собственник уверяет, что удобно расположенный на первой линии оживленной магистрали объект гарантирует хорошую проходимость и видимость для покупателей. Отмечается, что торговый центр отличается высоким уровнем заполнения арендаторами – 95 %, в числе которых представлены федеральные сети.

Территория оснащена бесплатной уличной парковкой, рассчитанной на 20 машиномест, также подходящих для грузового транспорта. Высота потолков достигает 3,5 метра, внутренние помещения отделаны в офисном стиле.

Отметим, что торговый комплекс окрашен в стильный черный цвет. Владелец оценил объект в 524 млн рублей.