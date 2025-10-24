В Омске простятся с бессменным директором РЦСО Турянчиком

Он ушел на 68-м году жизни.

Сегодня, 24 октября, пресс-центр Общественной палаты Омской области объявил дату прощания с экс-директором Регионального центра по связям с общественностью Сергеем Турянчиком.

Напомним, что, руководивший центром почти 20 лет директор умер в среду, 22 октября. Он ушел на 68-м году жизни.

Прощание с Сергеем Турянчиком пройдет завтра, 25 октября, с 12:00 до 13:00. Траурная церемония состоится в большом зале Регионального центра по связям с общественностью, который находится по адресу: ул. Красный Путь, 9.

Отметим, что Сергей Турянчик родился в селе Велдорья Прилузского района Республики Коми. Окончил Свердловское военное училище в 1982 году и Гуманитарную академию ВС РФ в 1994 году. Служил в армии с 1977 по 2003 год, участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988 году.

За многочисленные заслуги был награжден медалями «За безупречную службу в Вооруженных силах СССР», «За отличие в военной службе», «70 лет ВС СССР», «200 лет Министерству обороны».