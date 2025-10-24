Любимый омичами памятник в центре города внезапно перекрасили

Краску танка на набережной Оми обновили.

Омсктрансмаш

Сегодня, 24 октября, пресс-служба Омского завода транспортного машиностроения сообщила о завершении работ по реставрации и окраске памятника танка Т-80, стоящего на набережной Оми. С момента установки демилитаризованной боевой машины на улице Щербанева обновление лакокрасочного покрытия провели впервые.

– За пять лет монумент полюбился омичам и превратился в настоящую достопримечательность, место притяжения для детей и взрослых. Теперь, после реставрации, обновленный танк будет и дальше радовать жителей города, – рассказали в «Омсктрансмаше».

Рабочие завода окрасили танк в традиционный маскировочный темно-зеленый цвет и черным цветом покрыли резиновые защитные накладки по бокам.

Напомним, что памятник был установлен в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне и столетия российского танкостроения. Улица, на которой «припаркован» танк, носит имя Героя Советского Союза Тимофея Щербанева, командовавшего танкодесантной ротой в годы войны.