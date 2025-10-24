«Я старинный чемодан»: омская группа «25/17» шокировала фанатов причиной внезапной паузы

Лидер коллектива рассказал о своих планах на ближайшие несколько лет.

Лидер омской группы «25/17» Андрей Позднухов (Андрей Бледный)**** назвал причину, по которой группа решила взять паузу в своей музыкальной деятельности. Напомним, что музыканты не планируют выступать в этом году и в течение всего следующего года.

Как рассказал сам лидер группы, ему предложили написать автобиографию. Музыкант ответил согласием и уже приготовился проводить «инвентаризацию» своей жизни.

– Издательство «Эксмо» предложило мне написать автобиографию. Для меня это хороший повод провести «инвентаризацию» и попытаться понять, кто я (по жизни), откуда я (с какого района) и куда я иду (на тот свет), – написал Бледный в своем телеграм-канале.

Также лидер группы снабдил пост текстом песни «25/17» «Я старинный чемодан».

Напомним, что группа «25/17» – музыкальный коллектив, созданный более 20 лет назад омичами Андреем Позднуховым и Антоном Завьяловым. Сейчас участники группы проживают в Москве.