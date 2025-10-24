«Паровозик» из легковушек: появилось видео страшного ДТП с фурой на омской «трассе смерти»

В больницу были доставлены пять человек.

Сегодня, 24 октября, омичи стали выкладывать в соцсети видео с места массового ДТП с КамАЗом. Как сообщили «Омск-Информу» в пресс-службе УМВД России по Омской области, авария произошла в понедельник, 20 октября.

По предварительным данным, 68-летний водитель КамАЗа, двигаясь по трассе Тюмень – Омск, пренебрег безопасной дистанцией и врезался в стоящее на светофоре такси марки «Киа», управляемый 38-летним мужчиной. В результате столкновения «Киа» протаранил следующую машину «Лифан», за рулем которой находился 36-летний водитель.

В больнице оказались все водители, участвовавшие в аварии, а также двое пассажиров «Киа» – 31-летний мужчина и 17-летняя девушка.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются в ходе служебной проверки.