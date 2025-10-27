Омский врач рассказала важную информацию об инсульте

Врач Областного центра общественного здоровья Анна Карибаева – о симптомах инсульта и профилактике этого заболевания.

Изображение создано ИИ

Завотделом организации деятельности центров здоровья Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Карибаева напомнила о факторах риска, симптомах инсульта, а также рассказала о методах профилактики этого опасного заболевания.

Областной центр общественного здоровья

Если не принимать лекарства

Для начала, давайте, каждый из нас вспомнит, сталкивался ли он хоть раз в жизни с родственником или знакомым, который страдал повышением артериального давления и при этом отказывался что-либо с этим делать. Слышали ли вы от них различные доводы по этому поводу по типу: «У меня повышенное давление наследственное, никто не лечился, все родственники жили долго, и я не буду лечиться» или «Я таблетки пить не буду, я себя хорошо чувствую и с АД 160/100 мм рт. ст.» и так далее.

Изображение создано ИИ

Думаю, хоть одного человека в своей жизни многие вспомнят. И как бывает сложно доктору достучаться до сознания больного, переубедить его начать лечение артериальной гипертензии. А ведь нелечение этого заболевания может привести к инсульту.

Инсульт – внезапное нарушение кровообращения в головном мозге в результате уменьшения поступления крови в какой-либо участок мозга (ишемический инсульт) или разрыва сосуда с образованием участка кровоизлияния (геморрагический инсульт).

Симптомы инсульта:

нарушение движения конечностей, чаще на одной половине тела;

внезапная слабость лицевых мышц и, как следствие, асимметрия лица;

общая слабость;

резкая головная боль, головокружение;

нарушение зрения;

нарушение речи и глотания;

внезапное нарушение чувствительности, чаще в одной половине тела (онемение, покалывание);

нарушение походки;

потеря сознания.

Изображение создано ИИ

Необходимо помнить, что инсульт – это грозное состояние, при котором нужна неотложная медицинская помощь. Медлить при развитии инсульта нельзя! Следует незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи. Чем раньше начать оказывать медицинскую помощь пострадавшему, тем эффективнее будут проходить лечебный и реабилитационный процессы.

А теперь поговорим о причинах и профилактике этого осложнения.

Причины ишемического инсульта разные, но чаще это атеросклеротическое поражение сосудов головного мозга.

Причины геморрагического инсульта – запущенная артериальная гипертензия с отсутствием регулярного лечения.

Изображение создано ИИ

Профилактика инсульта

Очень важно регулярно, в правильной дозировке, подобранной врачом индивидуально каждому пациенту, принимать антигипертензивные препараты при наличии артериальной гипертензии. Не допускайте самолечения! Гипертоникам очень важно следить за цифрами АД, вести дневник АД и регулярно проходить диспансерное наблюдение у лечащего врача.

Изображение создано ИИ

Обязательно следить за уровнем холестерина в крови, особенно за холестерином низкой плотности. Необходимость приема лекарств для снижения холестерина низкой плотности определяется только врачом.

Необходимо проходить профилактические мероприятия в поликлинике по месту жительства, в частности, профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. Они позволяют выявить многие заболевания на ранних стадиях, в том числе артериальную гипертензию, и своевременно начать их лечение.

Будьте здоровы!