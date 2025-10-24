Омичкам будут выплачивать миллион рублей за рождение детей

Размер пособий по беременности и родам постепенно увеличится к 2028 году.

Фото: Сергей Мельников

В России максимальная выплата по беременности и родам в 2026 году достигнет 955,8 тыс. рублей, а в 2027 году превысит 1 млн рублей. Такие данные содержатся в материалах к проекту бюджета Социального фонда России, сообщает ТАСС.

В документе уточняется, что при 140-дневном отпуске по беременности и родам пособие составит 955 836 рублей в 2026 году, 1 100 438 рублей в 2027 году и 1 188 466 рублей в 2028 году.

Предельная ежемесячная сумма пособия по беременности и родам составит 207,5 тыс. рублей в 2026 году, 238,9 тыс. рублей в 2027 году и 258 тыс. рублей в 2028 году.

Кроме того, в проекте бюджета указаны максимальные размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет: в 2026 году оно составит 83 тыс. рублей, в 2027 году – 95,5 тыс. рублей, а в 2028 году – 103,2 тыс. рублей.