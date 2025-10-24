Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омске построили многоэтажку из микроквартир

Больше половины квартир в новостройке – студии.

В Ленинском округе Омска в эксплуатацию ввели очередную многоэтажку, сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии. Новая многоэтажка выросла на улице Виталия Суровикина, 3. Жилой дом имеет шесть этажей, а также цоколь. Общая площадь жилых помещений шестиэтажного дома составляет 2671,6 кв. метра.

В здании 70 квартир. 55 – однокомнатные, в том числе 45 студий. Остальные 15 квартир – двухкомнатные. Получается, что средняя площадь квартиры – 38 кв. м, с учетом того, что двухкомнатные квартиры значительно больше студий.

Застройщиком выступила компания «Омский комбинат панельного домостроения».

·Общество

В Омске построили многоэтажку из микроквартир

Больше половины квартир в новостройке – студии.
Департамент архитектуры и градостроительства Омска

В Ленинском округе Омска в эксплуатацию ввели очередную многоэтажку, сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии. Новая многоэтажка выросла на улице Виталия Суровикина, 3. Жилой дом имеет шесть этажей, а также цоколь. Общая площадь жилых помещений шестиэтажного дома составляет 2671,6 кв. метра.

В здании 70 квартир. 55 – однокомнатные, в том числе 45 студий. Остальные 15 квартир – двухкомнатные. Получается, что средняя площадь квартиры – 38 кв. м, с учетом того, что двухкомнатные квартиры значительно больше студий.

Застройщиком выступила компания «Омский комбинат панельного домостроения».