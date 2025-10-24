«Биосфера» Омского НПЗ укрепила позиции «Газпром нефти» в медиарейтинге

По итогам III квартала 2025 года «Газпром нефть» вошла в тройку лидеров медиарейтинга нефтегазовых компаний, а Омский НПЗ стал самым заметным в российских СМИ среди перерабатывающих предприятий.

Григорий Овесов

«Газпром нефть» заняла второе место по индексу заметности и третье – по охвату аудитории в медиарейтинге компаний нефтегазового сектора, подготовленном аналитическим центром «СКАН-Интерфакс». Среди ключевых тем, обеспечивших высокий уровень упоминаний, особое внимание СМИ привлек запуск комплекса биологической очистки воды «Биосфера» на Омском нефтеперерабатывающем заводе.

Крупнейший экологический проект региона был выведен на проектную мощность в июле 2025 года. Он обеспечивает замкнутый цикл водоочистки, позволяя очищать и повторно использовать весь объём промышленной воды. Реализация проекта усилила позиции компании как лидера в области экологических и технологических решений, а также подчеркнула вклад Омского НПЗ в развитие промышленной экологии региона.

Помимо экологических инициатив в медиарейтинге отмечены проекты предприятия в социальной и образовательной сферах. Среди них – открытие в сентябре образовательного кластера на базе Омского промышленно-экономического колледжа, созданного при поддержке предприятия и правительства Омской области в рамках федеральной программы «Профессионалитет».

Не остались без внимания и другие инициативы. В августе по городу начал курсировать троллейбус № 4 с аудиогидом по истории Омска – проект реализован при грантовой поддержке предприятия по программе «Родные города». Также положительные отклики вызвал пресс-тур для журналистов Сибири и Урала: гости смогли увидеть передовые технологии производства высокоэкологичных топлив и оценить масштаб модернизации Омского НПЗ.

В совокупности эти события сформировали устойчивый медиарезонанс, подчеркнув вклад предприятия в развитие региона и лидерские позиции «Газпром нефти» в отрасли.