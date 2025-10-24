В Омске открывается выставка необычных акварелей Олега Макарова

Художнику удается облачить свет в краски и открыть зрителю врата в пространство земного творчества, граничащее с Божественным.

В субботу, 25 октября 2025 года, состоится открытие выставки омского художника-акварелиста Олега Макарова.

На выставке «Мир. Человек. Цивилизация» (6+) зрители смогут увидеть отражение хрупкой грани между реальностью и высшими силами. В произведениях Олега Макарова раскрывается тема неустанной борьбы светлых и темных начал. Древние знаки и символы переосмыслены автором и предстают в новом свете, затрагивая глубинные слои памяти и подсознания.

Выставка Олега Макарова – это больше, чем просто экспозиция. Это своеобразная одиссея в самые основы существования, где каждый мазок кисти пронизан глубоким смыслом и непреходящими ценностями.

Художник исследует триединство «Творение-Поддержание-Разрушение», демонстрируя непрерывный процесс трансформации энергии и материи. Его творчество – связующее звено между различными измерениями, между светом и тенью, между прошлым и грядущим. Древние символы получают новую интерпретацию, извлекая из глубин памяти то, что было забыто.

Выставка будет работать в ТВЦ «Сибирская пирамида» ежедневно, кроме воскресенья. Вход свободный.