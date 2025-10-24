Еще две многоэтажки в Омске признали аварийными

Непригодным для проживания назвали также один одноэтажный многоквартирный дом.

2ГИС

Сегодня, 24 октября, омская мэрия издала постановление о признании аварийными и подлежащими сносу еще трех многоквартирных домов. Они располагаются по адресам: Пушкина, 133 к. 8; Суровцева, 78; Минская, 5.

Дом № 133 на улице Пушкина – это кирпичная трехэтажка 1960 года постройки. Суровцева, 78, – кирпичная двухэтажка 1955 года постройки. Минская, 5, – одноэтажный деревянный дом.

2ГИС

Заключения об аварийности домов во всех случаях комиссия вынесла 26 сентября. Выселить людей и организации из этих домов чиновники планируют до 31 декабря 2032 года.