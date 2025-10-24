Омск-Информ
Омским аграриям стало невероятно дорого вести хозяйство

Они пожаловались в прокуратуру на дорогие удобрения, ГСМ, запчасти и сельхозтехнику.

Аграрии в Калачинском районе Омской области пожаловались на слишком дорогие условия ведения хозяйства, сообщили в прокуратуре региона. На встрече с зампрокурора области Евгением Бельтюковым представители сельскохозяйственного сектора подняли вопросы, касающиеся сложных климатических условий, увеличения стоимости удобрений, горючего, запчастей и сельскохозяйственной техники.

Бельтюков поручил Калачинскому межрайонному прокурору Дмитрию Ковальскому провести необходимые проверки, направленные на устранение выявленных нарушений и восстановление нарушенных прав граждан.

Ранее сообщалось, что в Омске открылся комплекс для выставок сельскохозяйственной техники.

