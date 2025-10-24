Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Квадробинг забыт: у омских подростков новая забава

Зумеры носят с собой шерсть питомцев.

Каждый год подростки увлекаются чем-то новым и удивительным, сейчас те, кто имеет домашних животных, массово скупают прозрачные капсулы, в которые нужно поместить шерсть своей кошки или собаки. Концепция такова – повесил на ключи или на сумку брелок, и твой любимый питомец всегда рядом.

– Брелок аккуратно хранит вычесанную шерсть, превращая ее в драгоценный сувенир, – пишут на сайте одного из маркетплейсов.

Чтобы получился «няшный» брелок, нужно собрать шерсть при расчесывании питомца и поместить внутрь. Брелок изготовлен из мягкого силикона и стоит недорого.

·Общество

Квадробинг забыт: у омских подростков новая забава

Зумеры носят с собой шерсть питомцев.
Шедеврум

Каждый год подростки увлекаются чем-то новым и удивительным, сейчас те, кто имеет домашних животных, массово скупают прозрачные капсулы, в которые нужно поместить шерсть своей кошки или собаки. Концепция такова – повесил на ключи или на сумку брелок, и твой любимый питомец всегда рядом.

– Брелок аккуратно хранит вычесанную шерсть, превращая ее в драгоценный сувенир, – пишут на сайте одного из маркетплейсов.

Чтобы получился «няшный» брелок, нужно собрать шерсть при расчесывании питомца и поместить внутрь. Брелок изготовлен из мягкого силикона и стоит недорого.