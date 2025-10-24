Прощайте, сериалы: у омички из дома украли сразу два телевизора

Вор проник в жилище, отжав пластиковое окно.

omskinform.ru

Сотрудники омского отдела полиции № 4 возбудили уголовное дело по факту хищения из частного дома. К правоохранителям обратилась 39-летняя омичка, она сообщила, что, пока ее не было дома, кто-то проник в дом и похитил два телевизора общей стоимостью 40 000 рублей.

При осмотре места преступления эксперты установили, что злоумышленник проник в дом, отжав пластиковое окно. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель.

Молодой человек, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, был задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции. Один из похищенных телевизоров изъяли у его знакомой, второй обнаружили в ломбарде, куда подозреваемый сдал его за 4 000 рублей. На парня завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до 6 лет лишения свободы.