·Происшествия

Бросался на полицейских: омича будут судить за угрозы силовикам

Мужчина может отправиться в колонию на 5 лет.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о публичном оскорблении, угрозах и применении насилия к сотрудникам полиции. В преступлении обвиняют жителя райцентра Павлоградка на юге Омской области.

По данным следствия, в июле и августе 2025 года полицейские пытались задержать мужчину за нарушение общественного порядка. Однако он начал угрожать сотрудникам ножом и даже набросился на них.

Суда обвиняемый ожидает под стражей. Ранее его уже неоднократно судили. На этот раз сельчанину грозит до 5 лет лишения свободы.

