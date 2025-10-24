Шелест сообщил о масштабном озеленении бульвара Архитекторов в Омске

Специалисты отмечают, что осень является хорошим временем для посадки растений.

Сергей Сапоцкий

На бульваре Архитекторов высадят более 10 тысяч деревьев и кустарников. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

– Сегодня озеленители высадят еще около сотни ив, работы идут на участке между улицами Комарова и 70 лет Октября, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Благоустройство территории завершается в этом году. Уже высажено 25 пирамидальных тополей вблизи остановки «Березовая роща» и 100 шаровидных ив – в районе пересечения бульвара и проспекта Комарова.

– Работы на бульваре проводит субподрядчик, специализирующийся на зеленом строительстве, – уточнил первый заместитель директора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков. – Для размещения кустарников и деревьев выбирались участки вдоль дороги, свободные от инженерных коммуникаций. Также высадка двухметровых ив запланирована на островках безопасности.

Кроме того, из кустов кизильника на бульваре сформируют живые изгороди, а ивы разместят на разделительных островках между встречными полосами. По словам специалистов, осень – благоприятное время для посадки растений с комом: они лучше приживаются перед зимой и активнее растут весной.