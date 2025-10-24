Омским пенсионерам рассказали, сколько денег можно получить от государства

Срок подачи заявлений на некоторые выплаты почти истек.

Омским пенсионерам необходимо подать документы для получения федеральных и региональных льгот. Как напомнила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, федеральные льготники имеют право на выбор на единовременные денежные выплаты или набор социальных услуг, включающих покупку лекарств по рецептам, оплату поездок к местам лечения и санаторно-курортное оздоровление.

– Для того, чтобы НСУ оплачивался в денежной форме (в 2025 году это 1728 рублей в месяц), необходимо подать соответствующее заявление, – рассказала финансист в беседе с агентством «Прайм».

Пенсионерам также предоставляется налоговый вычет на один объект недвижимости, для получения которого необходимо до 1 ноября подать соответствующее заявление в налоговую службу. Люди старше 70 лет могут претендовать на возмещение взносов на капитальный ремонт после предварительной оплаты и предоставления подтверждающих документов.

Помимо федеральных льгот, пенсионеры с низким уровнем доходов могут рассчитывать на региональные субсидии для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги. Субсидия предоставляется, если траты на ЖКУ превышают определенный процент от общего дохода семьи.

Кроме того, на региональном уровне предусмотрена адресная социальная поддержка, включающая дополнительные денежные выплаты, материальную помощь продовольствием, а также содействие социальных работников. Для оформления таких льгот необходимо подать заявление в отделении соцзащиты или МФЦ. Желательно сделать это до конца текущего года, чтобы уже в следующем году получить все положенные льготы.