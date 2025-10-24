ВТБ подтвердил прогноз по прибыли за 2025 год и сохранил планы на 2026-й

Банк обозначил свою финансовую устойчивость и подтвердил доверие рынка к его стратегии развития.

Дмитрий Пьянов, пресс-служба ВТБ

Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев 2025 года составила 380,8 млрд рублей, увеличившись на 1,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возврат на капитал группы ВТБ достиг 18,6 %, нормативы достаточности капитала превышают регуляторные минимумы.

– Достигнутые показатели чистой прибыли в размере 100,0 млрд рублей в третьем квартале и 380,8 млрд рублей за девять месяцев находятся в рамках наших ожиданий и позволяют нам подтвердить прогноз по чистой прибыли за 2025 год в размере около 500 млрд рублей, – рассказал первый зампред Дмитрий Пьянов.

Топ-менеджер отметил, что в некоторые периоды банк получал большие доходы от управления ценными бумагами, но вне зависимости от движения фондового рынка прогноз по годовой прибыли сохраняется.

– Ситуация на фондовом рынке волатильна, меняется в зависимости от геополитических настроений в течение недели – от реакции на организацию встречи в Будапеште, на «отмену встречи», а потом на «перенос», – пояснил Пьянов. – До конца года наверняка будут еще геополитические события, фондовые рынки на это будут реагировать соответствующим образом. Но мы абсолютно верим в 500 млрд рублей прибыли. На случай разных событий у нас есть план А, план Б, план Б1, план Б2, план Б3. За все время, пока я являюсь финансовым директором, ни разу не промахнулся в цель по прибыли.

Банк также видит реалистичным и пока не меняет прогноз по прибыли за 2026 год – 650 млрд рублей.

Ключевым событием третьего квартала стало успешное размещение дополнительной эмиссии акций на сумму 83,7 млрд рублей, что повысило долю акций в свободном обращении до 49,9 %. Сделка вызвала значительный интерес со стороны как институциональных, так и розничных инвесторов и стала свидетельством доверия рынка к акционерной истории и перспективам развития группы ВТБ.

По итогам размещения институциональные инвесторы владеют 26,6 % акций, розничные – 23,3 %, что обеспечивает высокую распределенность капитала без концентрации у крупных участников. Это укрепляет финансовую устойчивость группы и подтверждает доверие рынка к стратегии развития федерального банка.