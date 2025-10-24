Героические омички на полном ходу остановили грузовик

Поговорка про остановленного на скаку коня и горящую избу трансформировалась под современные реалии.

Работницы магазинов, расположенных в Старом Кировске Омска, сумели остановить двигавшийся по дороге грузовик без водителя. Видео с камеры наблюдения работники магазина опубликовали в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Граничной. На кадрах видеозаписи зафиксировано, что грузовая «Газель» маркетплейса Ozon покатилась задним ходом, пока водителя не было за рулем. Увидевшие это работницы расположенных рядом магазинов одновременно выбежали на улицу, чтобы предотвратить возможные ДТП.

Одна из них на ходу запрыгнула в кабину и остановила грузовик, дернув за ручной тормоз. Благодаря этому водитель ехавшей сзади черной «Лады» успел объехать препятствие.

Где был в это время водитель, оставивший машину под уклоном «на нейтралке», неизвестно.