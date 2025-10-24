У сквера «Березовая роща» в Омске начали строить крупный магазин

Объект возводит владелец соседнего СТО.

На улице Блюхера в Советском округе Омска, рядом со сквером «Березовая роща», началось строительство трехэтажного магазина непродовольственных товаров со складскими помещениями. Информацию о начале работ подтвердили в Госстройнадзоре Омской области.

Строительством объекта занимается индивидуальный предприниматель Денис Клачан, владелец расположенного рядом СТО, сообщает « РБК Омск ». В январе 2025 года он получил разрешение на строительство, а 27 марта департамент архитектуры и градостроительства Омска утвердил архитектурно-градостроительный облик здания. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, площадь застройки составит 813,2 кв. м, а общая площадь здания – около 2,8 тыс. кв. м. Участок, на котором ведутся работы, несколько лет был огорожен бетонным забором. Кроме того, в документе указано, что контролем за исполнением распоряжения займется непосредственно директор департамента архитектуры и градостроительства города Омска и главный архитектор города Роман Воробьев.

По данным сервиса Rusprofile, гражданин Казахстана Денис Клачан зарегистрирован в Омской области как индивидуальный предприниматель с 27 ноября 2019 года. Основным видом его деятельности указаны рестораны и доставка еды, еще восемь направлений бизнеса значатся как дополнительные.