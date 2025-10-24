Омск-Информ
«Омичка» сыграет с краснодарским «Динамо» на домашней арене

В этом матче также дебютирует международная звезда команды.

В Омском велотреке 1 ноября состоится матч чемпионата России среди женских команд Суперлиги: «Омичка» примет «Динамо» из Краснодара. Начало игры – в 17:30 (6+).

Встреча обещает быть принципиальной: возглавляет краснодарскую команду воспитанник омского волейбола Алексей Бабешин, а в тренерский штаб входит Марина Бабешина, выступавшая за «Омичку» в 2013-2015 годах.

Особый интерес у болельщиков вызывает дебют в составе омского клуба – в этот день на площадку выйдет игрок сборной Доминиканской Республики Мадэлин Гильен, недавно присоединившаяся к команде.

Предыдущий домашний матч «Омички» против «Ленинградки» собрал полный зал, и в этот раз интерес к игре обещает быть не меньшим. Билеты уже доступны, в том числе онлайн.

