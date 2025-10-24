В Омске водитель автобуса высадила школьницу за 3 км от остановки

На действия водителя пожаловалась мать ребенка.

пресс-служба мэрии Омска

Жительница Омской области пожаловалась в соцсетях губернатора на водителя автобуса № 135 (Подгородка – Театральная площадь). По словам женщины, ее 11-летнюю дочь высадили за 3 км от нужной остановки.

– В среду, 22 октября, в районе двух часов дня на остановке «24-я Северная» моя 11-летняя дочь села в 135-й автобус, оплатила проезд до остановки «ОСТО», когда стали подъезжать к остановке, девушка-водитель отказалась останавливаться и проехала мимо. Люди в автобусе возмущались, просили остановить, на что водитель отвечала, что останавливаться она не будет. Высадили мою дочь у поста ГАИ по Пушкинскому тракту, – возмутилась омичка.

Министр транспорта Омской области Андрей Хафизов сообщил, что на предприятии провели служебную проверку. Водитель действительно не остановилась на нужной остановке. В следующий четверг, 30 октября, действия девушки оценит дисциплинарная комиссия.

– С водительским составом предприятия проведен дополнительный инструктаж об обязательной остановке транспортных средств на всех остановочных пунктах по маршруту, – говорится в сообщении главы минтранса.

Отметим, что от остановки «ОСТО» до бывшего поста ГАИ по Пушкинскому тракту – примерно еще около пяти остановок.