Сотрудника «Тепловой компании» в Омске судили за ожоги ребенка

Начальник участка проявил халатность, в результате чего пострадал ребенок.

Октябрьский районный суд Омска признал начальника участка АО «Тепловая компания» Владимира Ловыгина виновным в халатности.

По версии следствия, 11 апреля 2024 года в «Тепловую компанию» поступило сообщение о порыве теплосетей и затоплении железнодорожных путей на улице Пархоменко. 61-летний начальник участка не оформил наряд-допуск на производство работ, не проконтролировал оперативность устранения аварии, не сообщил об аварии начальнику ТЭО. В результате допущенной халатности через три дня, 14 апреля, в яму с горячей водой упал 11-летний мальчик. Ребенок получил ожоги средней тяжести.

Как сообщает прокуратура, начальник участка в суде признал свою вину. В наказание его решили отправить на 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % зарплаты. Семье пострадавшего мальчика он заплатил 700 тыс. рублей.

Приговор пока в законную силу не вступил.