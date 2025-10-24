Омск-Информ
·Общество

Прошедший СВО спецназовец стал военкомом в Омской области

Ранее он участвовал в боевых действиях на территории Северного Кавказа.

В Называевском районе Омской области назначен новый военком. Как сообщает районная газета «Наша Искра», должность занял участник СВО Валерий Лихомысля.

Валерий Лихомысля родился в деревне Андреевка Омского района. Окончил Омский танковый инженерный институт, после чего участвовал в боевых действиях на территории Северного Кавказа.

Служил в городе Бердске Новосибирской области в бригаде спецназа ГРУ в должности заместителя командира разведывательной группы особой роты специального назначения. После расформирования подразделения занимал должность заместителя военного комиссара Марьяновского района Омской области и заместителя командира батальона по вооружению 5-й танковой бригады в Улан-Удэ. После службы в Бурятии вышел на пенсию. В 2022 году ушел на СВО добровольцем. «За лентой» пробыл два года и вернулся домой в 2024 году.

Отметим, что предыдущим военкомом Называевска и Называевского района был Павел Тресков.

