Экс-директора школы в Омской области осудили за присвоение денег

Ему дали условный срок за хищение 366 тысяч.

omskinform.ru Тарский городской суд признал экс-директора местной адаптивной школы-интерната Юрия Ершова виновным в присвоении вверенного ему имущества (ст. 160 УК РФ). В наказание ему назначили 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

Как сообщает пресс-служба суда, будучи директором, Ершов оформлял своим подчиненным необоснованные премии, которые потом забирал. Таким образом ему удалось похитить 366 тысяч рублей.

Отметим, что вину директор признал. При вынесении приговора суд также учел смягчающие обстоятельства (какие именно, не уточняется) и тот факт, что мужчина вернул деньги.

Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.

Стоит напомнить, что за подобные махинации также судят бывшего директора «Центра финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования».