Омские пенсионеры получат выплаты раньше срока

Об этом рассказали в Социальном фонде России.

omskinform.ru

Омские пенсионеры, чья пенсия обычно поступает 3 и 4 ноября, в этом году получат выплаты досрочно. Об этом сообщили в телеграм-канале Социального фонда России.

– Они получат пенсию на карты уже 1 ноября. С 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и инвалидности. Если вместе с пенсией на карту приходят другие выплаты Соцфонда, они также поступят досрочно, – сообщили в пресс-службе.

Однако в ведомстве также подчеркнули, что пенсионеры, которым выплаты поступают через «Почту России», получат пенсию за ноябрь в стандартные сроки. Доставка начнется 3 ноября, в этот же день пенсию можно будет получить в почтовых кассах.