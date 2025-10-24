Омич может получить реальный срок за угрозу убийством зоозащитнице

Горожанина, решившего проявить агрессию, могут отправить в тюрьму на два года.

Прокуратура Советского округа Омска утвердила обвинительное заключение в отношении 55-летнего местного жителя. Мужчину будут судить за угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

По версии следствия, преступление произошло днем 12 августа в лесополосе около дома № 42 на улице Нефтезаводской. Пьяный мужчина достал газобаллонный револьвер и стал угрожать убийством женщине, кормившей бездомных собак. Людей рядом не было, поэтому женщина испугалась пьяного мужчину и восприняла эти слова буквально.

Как сообщает прокуратура, омич признал вину. Уголовное дело рассмотрит мировой судья. Омичу грозит до двух лет лишения свободы.

Отметим, что собаки прошли процедуру стерилизации и чипирования. Омичка ухаживала за ними уже два года.