Работник Омсктрансмаша представит регион на федеральном этапе премии «Человек труда»

Пресс-служба Омсктрансмаш

Сотрудник Омского завода транспортного машиностроения Станислав Соколов стал победителем регионального этапа национальной премии «Человек труда» в номинации «Технологический лидер» и представит Омскую область на федеральном уровне.

В этом году на участие в премии поступило 123 заявки от представителей промышленности, науки, медицины и образования. По итогам регионального этапа лауреатами стали 30 человек. Торжественная церемония награждения прошла в Законодательном собрании Омской области.

– Номинация «Технологический лидер» посвящена тем, кто создает и внедряет инновации, повышает эффективность производства и укрепляет промышленный потенциал страны, – отметил Андрей Посаженников, министр промышленности и торговли Омской области. – Такие специалисты формируют интеллектуальный фундамент отечественной индустрии и задают высокий стандарт профессионализма.

Станислав Соколов работает на Омсктрансмаше более десяти лет. Он пришел на предприятие сразу после окончания Омского политеха по целевому направлению. Инженерное дело интересовало его с детства, а сегодня увлечение переросло в серьезную работу – создание техники, укрепляющей обороноспособность страны.

– Победа в номинации «Технологический лидер» стала для меня неожиданной – думал, что больше шансов у меня было в категории «Молодой специалист», – поделился Станислав. – Но, конечно, рад, что мой труд так высоко оценили. Главное, не останавливаться и идти дальше.

Еще одним лауреатом премии в этой номинации стал сотрудник предприятия Виталий Макаров.

Пресс-служба Законодательного Собрания Омской области

Спикер областного парламента Александр Артемов отметил значимость премии и вклад Омсктрансмаша в развитие промышленности региона:

– Особое внимание теме труда уделяет президент России Владимир Путин. В 2013 году Указом президента России было установлено звание Героя Труда Российской Федерации, – подчеркнул Артемов. – Посещая предприятия, Владимир Владимирович всегда встречается с рабочими, инженерами, учеными. В центре внимания – человек труда. В свою очередь в нашем регионе губернатор Омской области Виталий Павлович Хоценко учредил новую государственную награду – почетное звание «Герой Омской области». Если говорить о ярких примерах, как нужно работать и прославлять трудовые коллективы, то стоит вспомнить итоги прошлого года. Четыре трудовых коллектива Омской области были отмечены высокими государственными наградами: Любинский молочно-консервный комбинат, Омский академический театр драмы, Омский автобронетанковый инженерный институт, Омский завод транспортного машиностроения.

По словам организаторов, победители национальной премии получат денежные поощрения, памятные знаки отличия и возможность пройти обучение по федеральным образовательным программам.

Омский завод транспортного машиностроения, входящий в состав концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех, – одно из крупнейших предприятий Сибири. Здесь разрабатывают и производят технику, состоящую на вооружении российских войск, а также реализуют инновационные проекты, укрепляющие промышленный потенциал региона и страны.