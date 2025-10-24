В центре Омска с понедельника начнутся отключения воды

Водоснабжения не будет целый день.

Омский водоканал запланировал ремонт сетей на понедельник, 27 октября. В связи с этим некоторые омичи снова столкнутся с отключениями воды.

Отключения с 11:00 до 16:00 запланированы по следующим адресам:

Герцена, 34, 36;

Чернышевского, 3, 4, 2/2;

Гусарова, 33;

Рабиновича, 91;

Яковлева, 147, 112 к.1;

Булатова, 74.

Всего без воды останутся 5 многоквартирных домов и 5 административных зданий.