·Общество

В центре Омска с понедельника начнутся отключения воды

Водоснабжения не будет целый день.

Омский водоканал запланировал ремонт сетей на понедельник, 27 октября. В связи с этим некоторые омичи снова столкнутся с отключениями воды.

Отключения с 11:00 до 16:00 запланированы по следующим адресам:

  • Герцена, 34, 36;
  • Чернышевского, 3, 4, 2/2;
  • Гусарова, 33;
  • Рабиновича, 91;
  • Яковлева, 147, 112 к.1;
  • Булатова, 74.

Всего без воды останутся 5 многоквартирных домов и 5 административных зданий.

