Стал известен состав тумана, накрывшего Омск по утрам

Превышение взвешенных частиц зафиксировано только в Центральном округе города.

Уже несколько дней Омск окутывает густой туман, который в ряде районов превращается в смог.

Жители жаловались в соцсетях на неприятные запахи и трудности с дыханием, отмечая, что в воздухе пахло «гарью» и «тухлой картошкой». В Минприроды отреагировали на жалобы омичей, специалисты отобрали пробы воздуха и рассказали о его составе. Выводы оказались неожиданными.

– Сегодня Минприроды Омской области заявило, что отреагировало на жалобы горожан и провело обследование воздуха. В связи с сообщениями граждан из Центрального, Октябрьского и Кировского округов города Омска организован рейд по улицам Масленникова, Б. Хмельницкого, Кирова, 6-й Станционной и поселку Морозовка Омского района. Ощущался легкий неприятный запах. Отбор проб атмосферного воздуха передвижной экологической лабораторией проводился по адресу Б. Хмельницкого, 287. Превышений ПДК по измеренным показателям не зафиксировано, – сообщили в телеграм-канале «Чистый воздух Омск».

При этом в тот же день стационарный пост ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» на улице Рабиновича в Центральном округе зафиксировал превышение допустимого уровня взвешенных частиц в воздухе на 15 %.