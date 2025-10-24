Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

Омская группа «25/17» сделала заявление о паузе

Музыканты временно отказались от концертов.

Группа «25/17» объявила о приостановке концертов. Музыканты не планируют выступать в этом году и в течение всего следующего года.

– Мы решили взять паузу. Концертов в 2025-2026 году не планируется, – сообщили музыканты, не объясняя причин.

Напомним, группа «25/17» – музыкальный коллектив, созданный более 20 лет назад омичами Андреем Позднуховым и Антоном Завьяловым. Сейчас участники группы живут в Москве.

·Культура/Афиша

Омская группа «25/17» сделала заявление о паузе

Музыканты временно отказались от концертов.
t.me/official2517

Группа «25/17» объявила о приостановке концертов. Музыканты не планируют выступать в этом году и в течение всего следующего года.

– Мы решили взять паузу. Концертов в 2025-2026 году не планируется, – сообщили музыканты, не объясняя причин.

Напомним, группа «25/17» – музыкальный коллектив, созданный более 20 лет назад омичами Андреем Позднуховым и Антоном Завьяловым. Сейчас участники группы живут в Москве.