Омские врачи отметили вклад некоммерческих организаций в профилактику ВИЧ-инфекции

Омские НКО активно участвуют в профилактике ВИЧ-инфекции, поддерживают пациентов и помогают людям, столкнувшимся с заболеванием, вернуться к лечению и полноценной жизни.

В Омске некоммерческие организации стали важной частью системы профилактики и борьбы с ВИЧ. Их работа направлена не только на информирование населения, но и на оказание психологической, социальной и консультативной помощи людям, живущим с ВИЧ.

Как отмечают специалисты БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Омской области, НКО являются ключевыми партнерами учреждения. Они помогают находить пациентов, которые по разным причинам прекратили терапию, и возвращают их под медицинское наблюдение. Кроме того, активисты участвуют в акциях, направленных на формирование толерантного отношения общества к людям, живущим с ВИЧ.

– Некоммерческие организации выполняют значительную часть профилактической и социальной работы, – рассказали в Центре СПИД. – Их участие помогает снизить уровень стигматизации, вовремя выявлять новые случаи и укреплять доверие между пациентами и медицинской системой.

Одним из таких партнеров является автономная некоммерческая организация «Все в твоих руках», которую возглавляет Инна Орлова. Организация реализует программы по профилактике ВИЧ и других социально значимых заболеваний, а также оказывает адресную поддержку пациентам.

Инна Орлова работает в Центре СПИД равным консультантом – специалистом, который помогает людям, столкнувшимся с заболеванием, принять диагноз и начать лечение. Одним из направлений ее деятельности является социальный патронаж – поиск и сопровождение пациентов, выпавших из системы наблюдения, помощь в восстановлении контакта с врачом и возобновлении терапии.

Не менее важную работу ведет автономная некоммерческая организация «Выбери жизнь» под руководством Константина Сушко. При поддержке Фонда президентских грантов команда оказывает психологическую и социальную помощь людям, живущим с ВИЧ, организует выезды по социальному патронажу, проводит консультации и встречи с равными консультантами.

– Пациентам необходимо чувствовать поддержку, – подчеркнул Константин Сушко. – Мы помогаем им преодолеть страх, научиться доверять врачам и соблюдать рекомендации специалистов.

Важную роль в профилактике ВИЧ-инфекции также играют волонтеры Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Молодые активисты активно сотрудничают с Центром СПИД, участвуют в информационных акциях и проводят тематические мероприятия в школах, колледжах и вузах.

По словам специалистов, именно такой формат общения – «равный к равному» – позволяет подросткам и студентам лучше воспринимать информацию, открыто задавать вопросы и формировать ответственное отношение к собственному здоровью.

Совместные усилия медицинских работников, общественных организаций и волонтеров делают профилактику ВИЧ-инфекции в Омской области более эффективной. Благодаря взаимодействию всех участников удается не только снижать риски заражения, но и помогать людям, уже столкнувшимся с диагнозом, сохранить здоровье и качество жизни.