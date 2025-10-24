Омские студотрядовцы открыли мультиформатное пространство в ОмГУ

В Омске появилось новое молодежное пространство «СО.Здание» – место для встреч, творчества и развития студенческих инициатив. Его открыли бойцы студенческих отрядов ОмГУ имени Достоевского.

Омский областной студенческий отряд

В четверг, 23 октября, в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского состоялось открытие мультиформатного пространства «СО.Здание». Оно станет площадкой для реализации студенческих проектов и объединит активную молодежь региона.

– Сегодня мы открываем пространство, которое будет работать не только для студенческих отрядов, но и для всей молодежи вуза, – отметил Ярослав Зубащенко, командир Центрального штаба Российских студенческих отрядов. – Те средства, которые были собраны бойцами в рамках акции «День ударного труда», направлены в нужное дело: теперь у каждого студента есть возможность раскрыть свой потенциал в окружении единомышленников.

Оформлением пространства занимались омские художники Иван Крячко и Марат Абишев. На стенах – портрет Ф. М. Достоевского и яркие графические образы, символизирующие дружбу, знания и дух единства.

– Пространства «СО.Здание» в Омске считаются одними из лучших в стране. Пусть в этих «домах» рождаются идеи и формируются новые студенческие отряды, – подчеркнула Светлана Лопуценко, первый заместитель министра молодежной политики Омской области.

Омский областной студенческий отряд

По словам проректора ОмГУ Анатолия Полынского, университет стремится развивать не только учебную, но и творческую составляющую жизни студентов.

– Пространство уже работает и притягивает молодежь. Его успел посетить и министр науки и высшего образования Валерий Фальков, – добавил он.

Проект реализован при поддержке студенческих отрядов Омской области. На создание пространства направлено более миллиона рублей, из которых 540 тысяч собрали бойцы в рамках акции «День ударного труда».

Российские студенческие отряды – крупнейшее молодежное движение страны, объединяющее более 400 тысяч участников из 85 регионов. Присоединиться к движению можно на сайте трудкрут.com или по телефону 8-800-770-01-17.