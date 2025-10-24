Омский аэропорт переходит на зимнее расписание

Некоторые самолеты будут летать реже, но появятся сезонные направления.

В воскресенье, 26 октября, Омский аэропорт перейдет на зимнее расписание. В связи с этим изменится количество рейсов и время вылета. Также появятся сезонные направления.

Самолеты в Москву продолжат летать ежедневно. Кроме того, предусмотрены рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Тобольск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Салехард, Надым, Ноябрьск, Новый Уренгой, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск. Планируются также рейсы в Астану, Наманган, Пхукет, Нячанг и Шарм-эль-Шейх.

Отметим, что зимнее расписание будет действовать до 28 марта. В нем еще возможны изменения.