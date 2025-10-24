Омские прилавки заваливают овощами из Египта

Всего за три квартала 2025 года в регион ввезли 13,5 тыс. тонн фруктов и овощей.

omskinform.ru

Омская таможня зафиксировала рост импорта плодоовощной продукции из Египта: с января по сентябрь 2025 года поставки увеличились на 24 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Всего в регион поступило 13,5 тыс. тонн египетских фруктов и овощей на сумму свыше 1,15 млрд рублей. Основную часть импорта составляют замороженные клубника и манго – 9,8 тыс. тонн. Кроме того, в Омскую область поставляются замороженные овощи, такие как стручковая фасоль, брокколи и цветная капуста.

Не только Египет влияет на структуру омского импорта. Впервые за пять лет таможенники зафиксировали крупные поставки цветочной продукции из Китая. За девять месяцев 2025 года в регион ввезли 99 тонн свежесрезанных цветов на сумму 42,6 млн рублей. Помимо традиционных гвоздик, роз, пионов, ромашек и подсолнухов, из Китая поступают и живые укорененные растения, включая аглаонему, антуриум, орхидею, калатею и стрелицию.

В совокупности на Китай и Египет приходится около трех четвертей всего импорта в Омскую область. Рост поставок из этих стран на 20 % по сравнению с прошлым годом отражает как увеличение спроса на плодоовощную продукцию, так и расширение ассортимента цветочной продукции в регионе.