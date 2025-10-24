У простой омской пенсионерки нашли золота на 70 млн рублей

Женщина собрала в пакет 7 золотых слитков, 50 золотых монет, 10 тысяч евро и передала все это имущество курьеру.

Омская полиция занимается расследованием случая многомиллионного мошенничества, жертвой которого стала 73-летняя женщина. Омичка получила телефонный звонок якобы от сотрудника ФСБ, который рассказал, что она внесена в список лиц, подлежащих уголовной ответственности за финансирование армии Украины, и подозревается в измене Родине.

Чтобы убедить жертву, мошенник использовал видеозвонок, показав форму, фальшивое удостоверение и интерьер кабинета с элементами государственной атрибутики. Обманщик попросил женщину «задекларировать» личные сбережения и драгоценности. Пенсионерка поверила звонившему и перевела на указанные реквизиты 4,5 млн рублей.

Затем женщина собрала в пакет 7 золотых слитков, 50 золотых монет и 10 тыс. евро. Все это имущество, стоимость которого превышает 70 млн рублей, она передала курьеру.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), ведется работа по установлению лиц, причастных к преступлению.